Врач-ортопед рассказал, как правильно выбирать удобную обувь

Наука и технологии
Сегодня в 21:31
1 мин.
Врач-ортопед рассказал, как правильно выбирать удобную обувьОказывается, это не то чтобы сложно
В сети появилась свежая рекомендация от ортопеда и директора великобританской компании Osgo Healthcare Тони Гэвина. Специалист раскрыл способы правильно подобрать обувь.
Так, например, выяснилось, что обувь на плоской подошве больше вредна для здоровья, чем полезна. Вместо неё лучше отдать предпочтение моделям с невысоким каблуком. В том числе потому, что такая обувь избавит от чрезмерного напряжения в стопах и голенях.
При этом ортопед посоветовал обратить своё внимание на позиции на шнурках или липучках. Если обувь достаточно хорошо поддерживает и амортизирует, то уменьшается давление на верхнюю часть стопы. А это, в свою очередь, обеспечивает комфорт и плотное прилегание к ноге.
В заключение обратим внимание, что специалист призвал отказаться от сандалий с открытой пяткой тем, кто страдает от трещин на подошвах ног.
Источник: The Sun