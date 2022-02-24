Врач-ортопед рассказал, как правильно выбирать удобную обувь

Так, например, выяснилось, что обувь на плоской подошве больше вредна для здоровья, чем полезна. Вместо неё лучше отдать предпочтение моделям с невысоким каблуком. В том числе потому, что такая обувь избавит от чрезмерного напряжения в стопах и голенях.

При этом ортопед посоветовал обратить своё внимание на позиции на шнурках или липучках. Если обувь достаточно хорошо поддерживает и амортизирует, то уменьшается давление на верхнюю часть стопы. А это, в свою очередь, обеспечивает комфорт и плотное прилегание к ноге.

В заключение обратим внимание, что специалист призвал отказаться от сандалий с открытой пяткой тем, кто страдает от трещин на подошвах ног.