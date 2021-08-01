Врач перечислил болезни, к которым может привести курение кальяна

Об этом Казанцев рассказал в беседе с ФАН. Врач предупредил, что особую опасность кальяны и сигареты представляют из себя летом, поскольку они богаты никотином, а в жару воздух и без того накаленный. Кроме того, опасен кальян еще и тем, что зачастую не проходит качественную обработку — максимум его промывают проточной водой, чего, конечно же, недостаточно. Таким образом, все содержимое рта и дыхательной системы кальянщика может остаться на трубке.

“Также существуют риски передачи различных инфекций воздушным путем, например, коронавируса, пневмонии и туберкулеза — очень коварного, устойчивого к антибиотикам заболевания, которое сложно лечить; приходится даже удалять части легкого”, — поделился врач.