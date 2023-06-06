Врач перечислил болезни, при которых квас опасен для здоровья

Эксперт утверждает, что умеренное потребление кваса (200-400 мл в день) не нанесёт вреда здоровому организму. Однако для тех, кто страдает от определённых заболеваний, лучше воздержаться от употребления напитка. В крайнем случае — значительно ограничить его количество.

Квас является продуктом брожения, содержащим углекислый газ. Он может вызывать вздутие живота, дискомфорт в желудке и даже приступы гастрита или язвы у людей с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, поясняет Медведев.

Традиционный рецепт кваса включает сахар или мёд, которые являются пищей для дрожжей и полностью расщепляются в процессе ферментации. Некоторые производители добавляют дополнительный сахар для усиления вкуса, что значительно увеличивает калорийность напитка.

Калорийность некоторых магазинных сортов кваса может достигать 45-50 ккал на 100 миллилитров.

Специалист предупредил, что добавленный сахар может привести к ожирению и разрушению зубов. Растворённый в напитках сахар особенно опасен, т.к. почти мгновенно всасывается в кровь, вызывая резкий подъём уровня глюкозы.

Это, в свою очередь, может привести к инсулинорезистентности и повышенной нагрузке на поджелудочную железу.