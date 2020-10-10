Врач перечислил болезни, при которых опасно есть чеснок

Навредить же чеснок может за счет его свойства вызывать раздражение тканей. Он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка (он более выносливый), и особенно кишечника. У людей, у которых может быть гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, это может вызывать серьезную ответную реакцию

Никита Харлов Гастроэнтеролог, семейный врач