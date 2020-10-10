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Врач перечислил болезни, при которых опасно есть чеснок
Также были названы и положительные свойства овоща
Гастроэнтеролог, семейный врач Никита Харлов перечислил болезни, при которых употребление чеснока может быть опасным. Помимо прочего специалист назвал и полезные свойства овоща.
Так, по словам Харлова, чеснок имеет антибактериальные и противовирусные свойства, а также положительно сказывается на иммунной системе. Однако лучше всего его есть не в сыром виде, а уже в готовом блюде.
Навредить же чеснок может за счет его свойства вызывать раздражение тканей. Он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка (он более выносливый), и особенно кишечника. У людей, у которых может быть гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, это может вызывать серьезную ответную реакцию
Поэтому, к слову, не стоит и закапывать сок чеснока в нос. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.