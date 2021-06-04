По словам специалиста, последователи вегетарианства имеют в своем рационе много овощей, за счет чего недостатка в омега-6 жирных кислот у них нет. В то же время, трудности могут возникнуть при восполнении омега-3 жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца, мозга и глаз. Чтобы не столкнуться с дефицитом этого элемента Мясников порекомендовал употреблять соевое молоко, грецкие орехи и льняное масло.

Помимо прочего специалист отметил и важность аминокислот. Их источником для вегетарианцев могут выступать такие продукты как фасоль, каши и соя. Восполнить железо можно с помощью бобовых, груш, шпината и пшеницы.