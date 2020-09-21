Врач перечислил необходимые организму осенью продукты

По мнению врача, осенью в рационе должны быть и ответственные за ограничение воспалительных процессов продукты. В их число входят продукты, которые богаты ненасыщенным омега-3 жирными кислотами составом. В частности, речь о таких рыбах, как скумбрия, сардина и сельдь. Полезными в осенний сезон также были названы орехи.

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