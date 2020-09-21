Врач перечислил необходимые организму осенью продукты
Врач отметил, что для поддержания иммунитета необходимо употреблять разнообразные овощи. В частности те, в которых присутствуют антиоксиданты - морковь, томаты, перцы и тыква. Гинзбург отметил:
Очень важно наличие витамина С в организме. Это, например, шиповник, который можно заваривать в чай, яблоки и ягоды.
По мнению врача, осенью в рационе должны быть и ответственные за ограничение воспалительных процессов продукты. В их число входят продукты, которые богаты ненасыщенным омега-3 жирными кислотами составом. В частности, речь о таких рыбах, как скумбрия, сардина и сельдь. Полезными в осенний сезон также были названы орехи.
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