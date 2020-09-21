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Врач перечислил необходимые организму осенью продукты

От моркови до орехов
Осень является одним из тех периодов, для которых характерно появление сезонных простудных болезней. Диетолог Михаил Гинзбург поделился с россиянами списком продуктов, которые полезны для организма осенью.

Врач отметил, что для поддержания иммунитета необходимо употреблять разнообразные овощи. В частности те, в которых присутствуют антиоксиданты - морковь, томаты, перцы и тыква. Гинзбург отметил:

Очень важно наличие витамина С в организме. Это, например, шиповник, который можно заваривать в чай, яблоки и ягоды.

По мнению врача, осенью в рационе должны быть и ответственные за ограничение воспалительных процессов продукты. В их число входят продукты, которые богаты ненасыщенным омега-3 жирными кислотами составом. В частности, речь о таких рыбах, как скумбрия, сардина и сельдь. Полезными в осенний сезон также были названы орехи.

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Автор: Лилик Ми