Врач перечислил ошибки здорового питания

Так, специалист поделился мнением о продуктах, которые могут восприниматься ошибочно полезными. В их число можно отнести кисломолочные продукты с большим сроком годности. Врач отметил, что такие продукты не содержат в себе пробиотиков, потому пользы для микрофлоры кишечника в них нет.

Также Мясников высказался и по поводу смузи. По словам врача, этот напиток содержит в себе большое количество сахара, в связи с чем предпочтительнее употреблять фрукты и овощи в цельном виде. Кроме того, это позволит усвоится клетчатке.

Специалист сообщил, что ошибкой является замена десертов сладостями на фруктозе, поскольку последняя также провоцирует повышение уровня инсулина и резистентность к нему организма.