Врач перечислил последствия для организма от переизбытка сахара

Опасности излишнего потребления сахара для здоровья стало обсуждать эксперт по диетическому питанию и менеджер компании, производящей протеиновые десерты FITKIT, Артём Верис. Он указал, что избыточное потребление сахара может привести к набору лишнего веса, кариесу, преждевременному старению и другим проблемам. Если человек потребляет больше калорий, чем он тратит, особенно излишне много углеводов, включая сахар, то лишние калории превращаются в жир и приводят к набору веса.

Кроме того, постоянное употребление большого количества сахара в пище приводит к повышению уровня глюкозы в крови и избыточной продукции инсулина — гормона, отвечающего за перенос глюкозы в клетки. Если глюкоза постоянно скачет, это может привести к нарушению обмена веществ и снижению чувствительности клеток к инсулину, что может привести к развитию диабета 2-го типа.

Избыточное употребление сахара также может привести к проблемам полости рта, включая кариес, эстетические дефекты и преждевременную потерю зубов. Сахар повышает кислотность во рту, что способствует размножению кариесогенных бактерий. Эти бактерии разрушают эмаль зубов и вызывают развитие кариеса.

Кроме того, сахар может спровоцировать преждевременное старение кожи. Переедание продуктов с высоким содержанием сахара может изменить физические и структурные свойства коллагена и эластина, основных компонентов нашей кожи. Это приводит к тусклости, появлению морщин и потере упругости. Кроме того, слишком много сладкого может вызывать послеобеденную сонливость, что может мешать активности в течение дня.

Эксперт рекомендует взрослым сократить потребление сахара до 10% или лучше до 5% от общей калорийности рациона, что примерно составляет 25 граммов в день. Желательно полностью избегать сахара. Однако сахар, содержащийся в фруктах и овощах, необходимо добавлять в рацион, так как они содержат полезные питательные вещества. Важно не превышать рекомендуемую суточную норму углеводов и сахара, получаемых из фруктов и овощей.