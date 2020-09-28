Врач перечислил признаки микроинсульта

Если человек ощущает кратковременное головокружение, слабость, онемение руки или ноги, ему стоит проверить, не случился ли с ним малый инсульт, приводит слова врача издание РБК. При этом специалист отмечает, что симптомы могут продолжаться в течение нескольких дней, а КТ или МРТ, после случаев микроинсульта, демонстрируют очаговые повреждения мозга.

Напомним, что ранее российский невролог Рустем Гайфутдинов также перечислил признаки, но указывающие уже на приближение полноценного инсульта. В их числе он назвал асимметрию лица, расстройство речи и нарушение равновесия. Также он отметил признаки и микроинсульта, к которым отнес сильную головную боль с рвотой, заторможенность, двоение в глазах, нарушение координации и высокое давление.