Врач перечислил продукты для идеального завтрака

Врач также акцентировал внимание на том, что если человек правильно позавтракал, то в течение дня его не преследует ни голод, ни переедание и при этом сохраняется хорошее настроение вместе с повышенной работоспособностью.

В свою очередь неверный набор продуктов для утреннего приёма пищи может привести к нарушению обменных процессов организма.