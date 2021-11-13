Врач перечислил продукты для идеального завтрака

Врач перечислил продукты для идеального завтракаИ все они максимально доступны каждому
Рассказать об этом решил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам специалиста, основными компонентами полезного первого приёма пищи являются крупы, яйца и кисломолочные продукты.
Традиционное блюдо для завтрака — это овсяная каша или что-то из яиц, когда хороший белок, фосфолипиды, или что-то из кисломолочных напитков. Если вообще некогда готовить, то самый простой способ — это взять кисломолочный напиток и туда поместить три-четыре столовых ложки мюсли. Размешал и ешь.
Врач также акцентировал внимание на том, что если человек правильно позавтракал, то в течение дня его не преследует ни голод, ни переедание и при этом сохраняется хорошее настроение вместе с повышенной работоспособностью.
В свою очередь неверный набор продуктов для утреннего приёма пищи может привести к нарушению обменных процессов организма.