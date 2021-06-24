Врач перечислил продукты, которые нельзя есть вместе с рыбой

Сообщается, что некоторые продукты, при одновременном употреблении вместе с рыбой, провоцируют расстройство желудка. В частности, к ним можно отнести молочные продукты. Арзамасцев отметил, что во время приема рыбы стоит отказаться даже от молочных соусов. Ограничить стоит и употребление вместе с рыбой грибов и или круп.

“Молочные продукты, грибы и крупы после рыбы безопасно есть не раньше чем через 3–4 часа. Это соответствует следующему приему пищи. Тогда уже можно брать те продукты, которые не очень хорошо сочетаются с рыбой”, — поделился врач, отметив при этом, что это сочетание продуктов для организма довольно тяжелое. Оно даже способно спровоцировать сонливость и тяжесть.