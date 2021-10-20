Врач перечислил простые правила для сохранения вашей фигуры

По мнению диетолога, определять норму для каждого индивидуально, учитывая возраст, вес, пол и объем мышечной массы человека - наиболее правильное решение. “Самый важный показатель — базальная скорость метаболизма. С ее помощью можно определить количество калорий, которые вы сжигаете, когда сидите и ничего не делаете”, — сказал Майкл Мосли. “Только один из пяти человек способен в течение долгого времени поддерживать нужный вес”, — отметил он.

Чтобы оставаться в хорошей физической форме и вести здоровый образ жизни, важно не забывать про физические нагрузки, считает врач. Зачастую людям трудно заставить себя регулярно заниматься спортом, поэтому, по словам Мосли, надо хотя бы каждые полчаса прерываться и разминаться в течение пяти минут, чтобы сохранить свою фигуру. Также он добавил, что небольшие прогулки в течение дня лучше, чем попытка за один раз пройти 10 тыс шагов.

Вопрос с перекусами Мосли рекомендует решить простой заменой вредных продуктов в доме на полезные, чтобы не было соблазна съесть вредную еду.

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