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Врач перечислил простые правила для сохранения вашей фигуры

И никакого секрета тут нет
Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал несколько правил для контроля веса и поддержания здорового образа жизни. По его словам, сидеть на диете трудно, но еще сложнее удержать желаемый вес в долгосрочной перспективе. Для сохранения нужного веса врач предлагает изменить количество потребляемых калорий.
Врач перечислил простые правила для сохранения вашей фигуры

По мнению диетолога, определять норму для каждого индивидуально, учитывая возраст, вес, пол и объем мышечной массы человека - наиболее правильное решение. “Самый важный показатель — базальная скорость метаболизма. С ее помощью можно определить количество калорий, которые вы сжигаете, когда сидите и ничего не делаете”, — сказал Майкл Мосли. “Только один из пяти человек способен в течение долгого времени поддерживать нужный вес”, — отметил он.

Чтобы оставаться в хорошей физической форме и вести здоровый образ жизни, важно не забывать про физические нагрузки, считает врач. Зачастую людям трудно заставить себя регулярно заниматься спортом, поэтому, по словам Мосли, надо хотя бы каждые полчаса прерываться и разминаться в течение пяти минут, чтобы сохранить свою фигуру. Также он добавил, что небольшие прогулки в течение дня лучше, чем попытка за один раз пройти 10 тыс шагов.

Вопрос с перекусами Мосли рекомендует решить простой заменой вредных продуктов в доме на полезные, чтобы не было соблазна съесть вредную еду.

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