Врач перечислил способы прервать приступ мигрени в домашних условиях

По словам специалиста, для этого достаточно обеспечить больного покоем и свежим воздухом. Ещё одним действенным методом может стать затемнение окон, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на эксперта.

При этом Шахнович отмечает, что «никакие продукты не помогут снизить» частоту мигрени. И если перечисленные выше методы и вправду помогают купировать приступы, то это и есть мигрень, заключил специалист.

Напомним, что ранее австралийские учёные сумели обнаружить сразу три продукта обмена веществ в крови, влияющих на повышение риска возникновения у человека мигрени. Так, если снизить уровень докозагексаеновой кислоты (ДГК) и метаболита X–11315, а также повысить уровень содержания лизофосфатидилэтаноламина, то заметно повысится риск появления мигрени.