Врач перечислил сытные, но помогающие похудеть продукты

Специалист порекомендовал придерживаться средиземноморской диеты, которая поможет как улучшить состояние здоровья, так и снизить вес. Рацион питания, соответствующий данной диете, предполагает наличие белков, клетчатки и полезных жиров.

“Она основана не на ограничениях, а на том, чтобы есть больше правильных продуктов. Эти вкусные продукты не только дают ощущение сытости, но и полезны для здоровья за счет содержания важных питательных веществ”, — отметил врач.

К сытным, но в то же время способствующим похудению продуктам диетолог отнес яйца, овощи и греческий йогурт, в который приемлемо добавить ягоды и орехи. Также в рацион могут быть и другие продукты с небольшим содержанием нежирного молока. Мосли обратил внимание на то, что человеку следует потреблять достаточное количество белковой еды ежедневно, так как таким образом можно ускорить обмен веществ и сжечь жир.