Врач перечислил три категории людей, предрасположенных к раку брюшной полости

Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина, Валерий Бредер, объяснил, что определённые медицинские исследования, такие как ультразвук (УЗИ), компьютерная и магнитно-резонансная томография (КТ и МРТ) брюшной полости, следует провести трём группам пациентов: тем, у кого есть вирусные или неинфекционные проблемы с печенью, а также с циррозом печени.

В первую очередь, это важно для тех пациентов, у которых когда-либо диагностировали вирусные гепатиты типа С или В, а также для тех, у кого имеется цирроз печени, возможно, вызванный алкоголем. Частое осложнение вирусных гепатитов — развитие цирроза, который, в свою очередь, может привести к развитию рака печени.

Помимо этого, существует растущее количество пациентов с неинфекционными гепатитами, такими как неалкогольная жировая болезнь печени. Эти пациенты также должны пройти медицинское обследование брюшной полости. Эта болезнь часто связана с метаболическими нарушениями, которые могут быть вызваны неправильным питанием и малоподвижным образом жизни. У людей с такими проблемами, такими как повышенное давление, ожирение, диабет и высокий уровень холестерина, есть риск развития рака печени, поэтому регулярные обследования необходимы для определения этого риска.