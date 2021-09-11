Врач перечислил три симптома, при которых нужно срочно обращаться к кардиологу

Специалист отметил, что никогда нельзя игнорировать жжение за грудиной. Такие ощущения могут возникать после физических нагрузок. По словам врача, любой дискомфорт, который появляется в области грудной клетки после физических нагрузок, – повод обследоваться. Также Шугушев подчеркнул, что если при смене температуры, например, при переходе из тёплого помещения в холодное появляется долго длящаяся асфиксия – это явный симптом, при котором необходима консультация кардиолога.

Как отмечает источник, чтобы не допустить развития сердечно-сосудистых заболеваний, важно вести здоровый и активный образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться.

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