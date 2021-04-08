Врач перечислил вредные привычки у детей, которые могут привести к раку

По словам специалиста, алкоголь, табак, фастфуд и энергетические напитки вредят как психическому, так и физическому развитию детей. В частности, употребление спиртного и курение табака способно негативно отразиться на работу иммунной системы ребенка. Впоследствии эти пристрастия могут обернуться развитием бронхиальной астмы, бронхита и рака легких.

Не стоит давать детям и энергетики. Дело в том, что они могут представлять опасность для работы их сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Что касается фастфуда, он вреден за счет нагрузки организма углеводами, тогда как детям необходимы витамины и минералы. В этой связи Османов порекомендовал ограничить употребление детьми таких продуктов.