Врач перечислила 10 способов получать больше гормонов «счастья»

Существуют четыре гормона «счастья» — серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин, которые заставляют нас чувствовать себя радостными и полными сил. Но если они производятся в организме недостаточно, жизнь может казаться серой и скучной. Но не все потеряно, потому что есть простые и доступные каждому способы, которые помогут увеличить синтез этих гормонов.

Доктор Зухра Павлова, эндокринолог из клиники МГУ, предлагает 10 советов для счастливой жизни. Важно понимать, что эти советы, казалось бы, банальные, действительно работают, и нужно просто начать их применять.

Вот эти советы:

Прослушивание любимой музыки, посещение культурных мероприятий и выставок — главное, чтобы это приносило удовольствие.

Заниматься собственным творчеством — это может быть что угодно, от вязания до рисования.

Продолжайте обучаться — любое обучение, даже кулинарные курсы, может поднять настроение после успешного выполнения задач.

Радуйтесь полезной и вкусной еде и уделяйте время её приготовлению.

Поддерживайте добрые отношения с близкими людьми, — хорошие отношения с близкими могут стать источником силы.

Проводите время на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, и думайте о кратковременном отдыхе на море.

Занимайтесь физкультурой — даже простые упражнения могут поднять настроение.

Смейтесь — смех способствует быстрейшему выздоровлению и улучшает настроение.

Наслаждайтесь массажем, посещением сауны и хамама — это повысит уровень гормонов счастья.

Не забывайте обниматься и целоваться с близкими — это стимулирует выработку окситоцина и приносит чувство безопасности и радости.

Применяя эти простые советы, можно значительно улучшить своё самочувствие и наслаждаться жизнью.