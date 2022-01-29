Врач перечислила болезни, при которых начинается резкая потеря веса

Врач рассказала, что причиной такого состояния могут быть злокачественные новообразования. Необходимо исследоваться, чтобы исключить эти заболевания, в том числе рак кишечника.

Также Синицына назвала заболевания, при которых тоже может начаться резкая потеря веса. Это злоупотребление наркотиками и алкоголем, хроническая обструктивная болезнь лёгких, сердечная недостаточность, заболевания желудочно-кишечного тракта, язва двенадцатиперстной кишки, депрессия и анорексия.

Кроме них причиной могут быть гормональные заболевания, в частности, тиреотоксикоз. При этой болезни наблюдаются выпадение волос, склонность к агрессии, плаксивость, учащённое сердцебиение, сильное увеличение аппетита, повышенная температура тела. К этому врач добавила и сахарный диабет первого типа.

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