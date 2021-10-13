Врач перечислила болезни, при которых возникает изжога

По словам врача, изжога не всегда говорит о наличии заболевания. Так, возникнуть такое состояние может и у здорового человека, например, в случае переедания и резкого наклона тела. Также изжога может возникнуть и при интенсивной физической активности после употребления пищи.

К изжоге может привести и аллергическая непереносимость продуктов, а также потребление острой пищи. Последнее еще чревато острой болью и спазмами.

Врач отметила, что если изжога возникла один раз — следует проследить за рационом питания и выяснить, что послужило причиной такому симптому. Если же изжога стала частым спутником — необходимо обратиться к врачу, поскольку она может сигнализировать о ряде болезней, в числе которых поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы или развитие панкреатита.

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