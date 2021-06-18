Врач перечислила категории людей с дефицитом защищающих организм от повреждений веществ

В рамках беседы специалист перечислила категории людей с дефицитом антиоксидантов. “Это, прежде всего, курильщики, это люди, чья работа связана с частыми перелетами, те, кто работает с вредными веществами, а также люди с лишним весом и те, у кого не очень сбалансированное питание — в рационе один фастфуд, жирная пища”, — поделился Черняева.

Она отметила, что антиоксидантами богаты овощи, фрукты, в связи с чем в летний сезон эти продукты обязательно должны присутствовать в рационе. В то же время, стоит помнить и о возможном переизбытке этих веществ.

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