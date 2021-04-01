Врач перечислила мешающие похудеть убеждения

Одним из таких убеждений является злоупотребление продуктами с отрицательной калорийности. В частности, речь о шпинате, грейпфруте, огурцах, капусте, сельдерее, луке, моркови и прочих продуктах. Дело в том, что они употребляются в больших количества, что провоцирует растягивание желудка.

Врач отметила, что для того, чтобы овощи способствовали похудению, нужно есть их не в чистом виде, а с добавлением белкового продукта, например мяса, творога или яйца. Она посоветовала не делать размер порций при этом больше. Также врач предостерегла от употребления овощей с отрицательной калорийностью ночью, поскольку процесс их переваривания долгий.

Помимо прочего Павлова посоветовала не употреблять перед сном кефир, а в качестве перекуса не прибегать к фруктам.