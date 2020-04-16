Врач перечислила напитки, употребление которых вредит иммунитету

”Это, конечно же, все жидкости, которые содержат в составе сахар. Соответственно, это газировка различная, это фруктовые соки пакетированные, и в том числе даже квас, потому что в его составе тоже бывает сахар”, - поделилась врач. Она отметила, что сахар способен навредить иммунитету, поэтому употребление напитков, в составе которых содержится сахар, не рекомендованы к употреблению в период угрозы заражения коронавирусной инфекцией.

Макиша рассказала, что сахар является продуктом, употребление которого влечет за собой комплексные воспаления, что увеличивает нагрузку на иммунитет. Наиболее полезным напитком, особенно в период самоизоляции, является вода. Ее, по словам врача, необходимо употреблять по пол-литра ежедневно. Также приемлемыми напитками являются некрепкие чай и кофе.