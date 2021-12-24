Врач перечислила неочевидные причины повышенного холестерина

Стоит обратить на них внимание

Очень часто человек старается питаться правильно, следить за здоровьем, но всё равно то тут, то там вылезают «болячки». О том, почему так происходит и что может оказаться, например, неочевидной причиной повышенного холестерина, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.