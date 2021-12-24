Врач перечислила неочевидные причины повышенного холестерина

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Врач перечислила неочевидные причины повышенного холестеринаСтоит обратить на них внимание
Очень часто человек старается питаться правильно, следить за здоровьем, но всё равно то тут, то там вылезают «болячки». О том, почему так происходит и что может оказаться, например, неочевидной причиной повышенного холестерина, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, вина всему — стресс. Особенно явно это проявляется в случае с холестерином.
Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается.
Елена Соломатина
При этом повышение холестерина также может быть связано с недостатком сна. В таком случае дело в выработке соматотропного гормона, необходимого для поддержания холестерина в норме.
Источник: Москва 24