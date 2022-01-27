Врач перечислила опасные для детей симптомы омикрон-штамма

Как подчеркнула врач, самыми опасными являются дыхательная и сердечная недостаточность. Младенцы на грудном вскармливании могут кричать и отказываться от еды, а дети постарше начинают жаловаться на ощущение сдавливания в грудной клетке, у детей может изменяться цвет ногтей, кожи и губ. При наиболее тяжёлой форме «Омикрона» ребёнок может быть вялым и даже потерять сознание.

По мнению Левадной, причины таких форм заболевания в том, что дети — наименее защищённая категория. Они непривиты, в общественных местах находятся без масок, всё это ставит детей под удар болезни.

«Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ. При таких признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу», — заметила специалист о причинах вышеуказанных симптомов.

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