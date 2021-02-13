Врач перечислила опасные для здоровья диеты

По словам специалиста, перед тем как начать придерживаться определенной диеты необходимо сдать анализы, а также выяснить наличие проблем с ЖКТ и воспалительных процессов. Она отметила, что при некоторых болезнях ЖКТ питаться в соответствии с определенными диетами противопоказано.

В число вредных для здоровья диет Писарева отнесла монодиеты, для которых характерно употребление определенного продукта на протяжении всего дня.

”Во время того, как ты питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало”, — сообщила Писарева.

Не стоит отдавать предпочтение и “детокс-диетам”, предполагающим употребление смузи. Такой рацион питания чреват атрофией кишечника, поскольку в него поступают смешанные фрукты и овощи, в виду чего он перестает тратить энергию на переваривание.

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