Врач перечислила основные ошибки худеющих людей

Основной ошибкой людей, мечтающих сбросить лишние килограммы, является слабая или неверная мотивация. Так, похудеть можно, если человек хочет поправить здоровье или хорошо выглядеть. Однако если первоначальной целью стоит таким образом найти себе партнера или завести друзей - то здесь нужно решать проблему с помощью психологии, иначе вес может, напротив, увеличиваться ввиду неудач и разочарований.

Также одной из ошибок при похудении является желание сбросить в короткий промежуток большое количество килограммов. По словам Караваевой, это не только опасно для здоровья, но и чревато невротическими расстройствами. Она также посоветовала не садиться на изнурительные диеты, поскольку после них человек может вновь вернуться к прежнему весу.

Еще в число ошибок отнесли постоянное взвешивание, хранение дома сладостей, однообразный рацион и заедание обиды и злости.