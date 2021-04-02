Врач перечислила особенности, владельцы которых могут стать жертвами рака кожи

Так, например, люди, сильно обгоравшие на солнце, а также те, кто имеет пигментные пятна и большое количество родинок на теле, должны быть крайне внимательны, сообщает телеканал Звезда. Им необходимо регулярно посещать специалиста, чтобы отслеживать состояние здоровья.

Также к тем, кто находится в «зоне риска» были отнесены люди со светлым типом кожи и старше 45 лет. По словам специалиста, у людей этих категорий очень высокий риск развития меланомы.

При этом врач отметила, что любое новообразование на коже в зрелом возрасте должно насторожить. В такие моменты необходимо срочно обратиться к медицинскому специалисту, чтобы он провёл все необходимые обследования.