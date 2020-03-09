Врач перечислила полезные для профилактики авитаминоза продукты

По словам специалиста, авитаминоз развивается на фоне неправильного питания, а также малоподвижного образа жизни в течение продолжительного времени. А это, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. К примеру, при дефиците витамина А могут возникнуть проблемы со зрением и координацией, тогда как нехватка витамина В может быть связана с проблемами со сном, ухудшением когнитивных способностей, а также головными болями.

Врач отметила, что в качестве профилактики авитаминоза подойдут не только лекарства, но и определенные продукты. Так, для поддержания необходимого количества витамина А следует отдать предпочтение фасоли, моркови, телячьей печени, свекле и тыкве. В то же время, при дефиците витамина В полезными могут быть орехи, морепродукты, сухофрукты, яйца, кисломолочные изделия, цельнозерновой хлеб, а также отруби. Также, для поддержания витамина С врач рекомендует обогатить рацион капустой, шиповником, яблоками и цитрусовыми, тогда как употребление грибов, масла и рыбьего жира способствует восстановлению уровня витамина D.