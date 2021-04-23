Врач перечислила полезные сладости

“Например, пастила – это полезный десерт. Ее можно приготовить дома, а можно найти и покупную. При этом лучше выбирать не обычную белую, а темного цвета – это именно натуральная пастила из фруктов и ягод”, — поделилась врач в эфире «Радио 1».

Также в список полезных сладостей специалист отнесла сухофрукты. С их помощью можно насытить организм полезными веществами и избавиться от желания съесть что-то вредное. Шоколад тоже может быть полезным, однако есть одно условие — содержание какао-бобов в нем должно быть не менее 70%. Помимо прочего врач обратила внимание и на пользу желейных десертов и меда.

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