Врач перечислила полезный для здоровья фастфуд

Так, по словам специалиста, к полезном фастфуду можно отнести порционные варианты салатов и овощей с белковыми добавками. Врач отметила, что на сегодняшний день в отделах супермаркетов присутствуют отделы бакалеи, домашней кухни и салат-бары, в которых есть различные варианты салатов.

“В тех же отделах, где уже готовый продукт дают порционно, можно выбрать какие-то овощи и кусочек белкового продукта. Это быстро. Человек не тратит на это время”, — поделилась врач-терапевт Лазуренко.

Нескольким ранее врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева сообщила о вреде пищи, приготовленной в ресторане быстрого питания. Специалист отметила, что такая еда чревата привыканием и серьезной зависимостью.

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