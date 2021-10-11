Врач перечислила продляющую жизнь рыбу

Так, по словам диетолога, к таким рыбам можно отнести скумбрию, лосось, анчоусы, а также сардины и сельдь. Феллер обратила внимание на то, что рацион жителей в регионах мира с большим количеством долгожителей содержит данную рыбу. Кроме того, полезной данные виды рыб были признаны и в ходе исследований. Представители Американской кардиологической ассоциации и вовсе призывают есть рыбу не реже, чем два раза в неделю.

Врач отметила, что причиной пользы этих рыб для здоровья является их богатый омега-3-ненасыщенными жирными кислотами состав. Помимо прочего эти рыбы могут выступать в качестве постного белка, витамина D и селена, что способствует снижению вероятности сердечно-сосудистых болезней, старческого слабоумия и окислительного стресса.

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