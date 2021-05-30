Врач перечислила продукты, которые стоит исключить из рациона выпускников школы

“Рацион школьника должен быть питательным и разнообразным. Стоит исключить газировку, фастфуд и чипсы. Содержащийся в них жир будет мешать пищеварению, может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту. Это может ухудшить концентрацию внимания”, — предупредила диетолог. Помимо прочего он добавила, что непосредственно перед экзаменами стоит ограничить употребление бобовых, капусты, выпечки из белой муки высшего сорта, а также богатых сахаром продуктов.

Также были названы продукты, которые, напротив, стоит употреблять школьникам. В их число вошли богатые витаминами, микроэлементами и фитонутриентами продукты, в частности, сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты. Аналитики экосистемы «Сбера» подсчитали, во сколько рублей обойдется такой набор продуктов для одного школьника — 2104 рубля.