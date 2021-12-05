Врач перечислила продукты, улучшающие качество крови

По словам специалиста, недостаток гемоглобина в организме можно поправить через употребление красного мяса, субпродуктов и продуктов с витамином С. К последним относятся брусника, квашеная капуста, киви, брокколи и т.д. Все они, отмечает эксперт, помогают усваивать железо.

При этом врач отметила, что низкий гемоглобин способен вызвать проблемам с щитовидной железой, а также женской репродуктивной системой и нарушению работы печени. Это, в свою очередь, напрямую влияет на отсутствие бодрости, выпадение волос и появление проблем с ногтями.

Напомним, что ранее другой врач-нутрициолог Алёна Степанова перечислила множество полезных свойств минеральной воды. В их числе нашлось место даже стимуляции обмена веществ и помощи при расстройствах желудочно-кишечного тракта.