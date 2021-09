Врач перечислила пять продуктов, сокращающих длительность жизни

На этом фоне ещё более интересными кажутся советы, данные доктором медицинских наук, диетологом Кэтрин Зерацки. Она назвала пять продуктов, отказ от которых поможет продлить жизнь, передаёт Eat This, Not That.

Так, например, ультрапастеризованные продукты, обработанное красное мясо и полуфабрикаты, жареная пища, продукты с добавлением сахара и чрезмерное количество алкоголя — всё это негативно отражается на здоровье. В итоге люди, которые позволяют себе слишком много подобной пищи, рискуют столкнуться со снижением продолжительности жизни.

По мнению Зерацки, «от подобных привычек в еде стоит отказаться ради улучшения самочувствия и собственного долголетия».