Врач перечислила самые полезные и дешевые продукты

Так, по словам специалиста, одним из таких продуктов является лук. Его польза заключается в богатом полезными веществами и витаминами составе. Кроме того, для него характерен бактерицидный эффект, тогда как красный лук имеет в составе антиоксиданты.

В списке полезных и дешевых продуктов числится и капуста, которая, как отметила врач, имеет в составе защищающие от рака вещества. В то же время отмечается, что людям, имеющим болезни желудка, следует употреблять это овощное растение в приготовленном виде.

Врач также упомянула картофель, который, по ее мнению, подойдет тем, кто придерживается диетического питания. Дело в том, что именно картофель лучше всего насыщает организм в пересчете на одну калорию.

Также в число самых полезных и дешевых продуктов вошли морковь, пастернак и разные виды свеклы, за счет богатого минералами состава. Врач отметила пользу овса, бобовых, а также яиц. Последние и вовсе были названы природными мультивитаминами, поскольку имеют в составе практически все нужные для человека витамины и минералы.

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