Врач перечислила самые полезные летние ягоды

Оказалось, что ими являются голубика и черника. Связано это с высоким содержанием антиоксидантов в них, пишет «Комсомольская правда». Также обе эти ягоды содержат много цианидов, которые «ответственны» за поддержание здоровья мелких сосудов и капилляров.

По этой же причине голубика и черника чрезвычайно полезны для кожи и профилактики проблем со зрением.

Дополнительно в качестве «плюсов» этих двух ягод были названы витамины С, витамины группы В, витамины РР, калий, магний и марганец — все они в избытке содержатся в них.