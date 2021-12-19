Врач перечислила сочетания продуктов, от которых стоит отказаться

Рассказать о том, какие продукты лучше не совмещать, решила российский врач-нутрициолог Екатерина Муравская. По словам специалиста, стоит отказаться от одновременного употребления в пищу крахмалов и белков. Например, хлеб с мясом или картофель с мясом.

Вместе с тем врач рекомендовала избегать каш на молоке и с сахаром, а также кефира с хлебом и булки с вареньем.

Причиной, почему так лучше не делать, специалист назвала большую затрату энергии организмом на переработку подобных сочетаний. Происходит так, потому что один вид пищи уже переваривался, а второй — ещё нет.