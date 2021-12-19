Врач перечислила сочетания продуктов, от которых стоит отказаться

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Врач перечислила сочетания продуктов, от которых стоит отказатьсяИ даже объяснила, почему так стоит сделать
Люди редко задумываются о том, какие продукты они между собой сочетают. А это, как оказалось, очень важный процесс, которому стоит уделить куда большее внимание.
Рассказать о том, какие продукты лучше не совмещать, решила российский врач-нутрициолог Екатерина Муравская. По словам специалиста, стоит отказаться от одновременного употребления в пищу крахмалов и белков. Например, хлеб с мясом или картофель с мясом.
Вместе с тем врач рекомендовала избегать каш на молоке и с сахаром, а также кефира с хлебом и булки с вареньем.
Причиной, почему так лучше не делать, специалист назвала большую затрату энергии организмом на переработку подобных сочетаний. Происходит так, потому что один вид пищи уже переваривался, а второй — ещё нет.
Источник: Lenta.ru