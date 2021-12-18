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Врач перечислила способы защититься от «Омикрона»В первую очередь это правильное ношение масок
Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова назвала способы защитится от развивающегося штамма «Омикрон».
По словам специалиста, для защиты необходимо правильно носить маски и не посещать аптеки, заранее закупив все необходимы средства. Баранова отметила, что маски должны закрывать и нос, и рот, а не висеть на подбородке. Из-за этого никакой защиты нет.
Она также отметила, что лучше избегать посещения маленьких аптек по причине скопления в них людей, многие из которых могут оказаться инфицированными.
«Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках, и подхватят инфекцию», — объяснила врач.
Источник: Lenta.ru