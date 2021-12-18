Врач перечислила способы защититься от «Омикрона»

По словам специалиста, для защиты необходимо правильно носить маски и не посещать аптеки, заранее закупив все необходимы средства. Баранова отметила, что маски должны закрывать и нос, и рот, а не висеть на подбородке. Из-за этого никакой защиты нет.

Она также отметила, что лучше избегать посещения маленьких аптек по причине скопления в них людей, многие из которых могут оказаться инфицированными.

«Не сомневаюсь, что в начальной стадии заболевания туда пойдут люди за парацетамолом, потому что у них его дома нет. Начихают там, а следом за ними зайдут люди, носящие маски на подбородках, и подхватят инфекцию», — объяснила врач.