Наука и технологии
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Врач перечислила вредные для здоровья маринады для шашлыка
Майонез, уксус и не только
Врач-диетолог Ирина Морозова рассказала, какие маринады для шашлыка являются одними из самых вредных для здоровья.
Об этом сообщает издание «Телеграф». Так, по словам врача, навредить организму может не только несвежее мясо, но и маринад, который используется для его приготовления. В частности, одними из самых опасных, по словам врача, являются маринады с майонезом и уксусом.
“Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье” — предупредила Морозова.
Дело в том, что в процессе термической обработки майонез склонен выделять жир и прочие вещества, которые негативно влияют на работу ЖКТ. Вреден и уксус. Врач отметила, что частое употребление этого продукта чревато проблемами с почками. Не стоит в качестве маринада использовать и кефир, так как он ограничивает усваиваемость белка и железа.