Врач поделилась простым способом справиться с тягой к сладкому

Так, по словам нутрициолога, желание съесть сладкое связано с дефицитом белка в организме, пишет Times of India. Махиджа считает, что каждый раз, как человек хочет съесть сахар, на самом деле его организм хочет восполнить запасы белка.

В связи с этим специалист советует следить за наличием необходимого уровня этого элемента при всех приёмах пищи: и при завтраке, и во время обеда с ужином. Диетолог отмечает, что употребление богатой протеинами пищи вызывает всплеск гормона сытости. А сытый человек, как известно, менее подвержен желанию перекусить сладким.