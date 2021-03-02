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Сегодня в 11:02
Врач поделилась простым способом справиться с тягой к сладкому
Для этого не придётся делать практически ничего
В сети появился материал, в котором врач-диетолог Пуджа Махиджа назвала простой способ побороть тягу к сладкому. Как оказалось, причиной такого желания является нехватка одного базового элемента.
Так, по словам нутрициолога, желание съесть сладкое связано с дефицитом белка в организме, пишет Times of India. Махиджа считает, что каждый раз, как человек хочет съесть сахар, на самом деле его организм хочет восполнить запасы белка.
В связи с этим специалист советует следить за наличием необходимого уровня этого элемента при всех приёмах пищи: и при завтраке, и во время обеда с ужином. Диетолог отмечает, что употребление богатой протеинами пищи вызывает всплеск гормона сытости. А сытый человек, как известно, менее подвержен желанию перекусить сладким.