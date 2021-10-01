Врач, помогающий похудеть знаменитостям, раскрыл три правила похудения без подсчёта калорий

Врач, помогающий похудеть знаменитостям, раскрыл три правила похудения без подсчёта калорийИ ведь все они максимально просты в придерживании
Но, как оказалось, если придерживаться трёх несложных правил, считать эти самые калории нет необходимости. Об этом рассказал врач-диетолог Мунмун Ганеривал, помогающая сбрасывать вес звездам Болливуда, пишет The Hindustan Times.
Первое — важно, чтобы еда была «качественной и полезной». По словам специалиста, вопросы калорийности уместны, если речь идёт о переработанной пище. А, например, свежий плод в его исходной, непереработанной форме «можно есть всегда».
Второе правило — нужно подобрать верное время для употребления пищи. Диетолог отмечает, чо оно начинается после рассвета и заканчивается с закатом. Это означает, что просыпаться нужно не позднее, чем через два-три часа после восхода, а ложиться после заката, но до полуночи.
Третий фактор — это верное количество. Не надо пользоваться приложениями, чтобы считать углеводы и калории или измерять порции, которые вы собираетесь съесть. Просто жуйте пищу медленно, как следует, и ни на что не отвлекайтесь, пока едите.
В таком случае, считает специалист, отпадёт какая-либо потребность в приложениях — организм сам даст понять, когда стоит остановиться.