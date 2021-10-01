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Врач, помогающий похудеть знаменитостям, раскрыл три правила похудения без подсчёта калорий

И ведь все они максимально просты в придерживании
Проблема похудения стоит очень остро у многих. Но немало людей отказываются от каких-либо шагов в этом направлении, так как боятся не справиться с различными сложностями. В том числе с подсчётом необходимых для употребления калорий.
Врач, помогающий похудеть знаменитостям, раскрыл три правила похудения без подсчёта калорий

Но, как оказалось, если придерживаться трёх несложных правил, считать эти самые калории нет необходимости. Об этом рассказал врач-диетолог Мунмун Ганеривал, помогающая сбрасывать вес звездам Болливуда, пишет The Hindustan Times.

Первое — важно, чтобы еда была «качественной и полезной». По словам специалиста, вопросы калорийности уместны, если речь идёт о переработанной пище. А, например, свежий плод в его исходной, непереработанной форме «можно есть всегда».

Второе правило — нужно подобрать верное время для употребления пищи. Диетолог отмечает, чо оно начинается после рассвета и заканчивается с закатом. Это означает, что просыпаться нужно не позднее, чем через два-три часа после восхода, а ложиться после заката, но до полуночи.

Третий фактор — это верное количество. Не надо пользоваться приложениями, чтобы считать углеводы и калории или измерять порции, которые вы собираетесь съесть. Просто жуйте пищу медленно, как следует, и ни на что не отвлекайтесь, пока едите.

Мунмун Ганеривал
Врач-диетолог

В таком случае, считает специалист, отпадёт какая-либо потребность в приложениях — организм сам даст понять, когда стоит остановиться.