Врач посоветовал принимать при «Омикроне» противовирусные и отказаться от антибиотиков

По словам врача, у «Омикрона» такие же симптомы, как и у обычной ОРВИ, поэтому начинать лечение нужно не с антибиотиков, а с противопростудных, противовирусных, препаратов. Также специалист отметил, что нужно своевременно снимать воспаление в горле. Для этого лучше использовать антисептические растворы для полоскания, таблетки и спреи с анестетиком.

«Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы «Омикрона» или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой — это заложенность носа, боль и першение в горле, лечить «Омикрон» нужно привычными способами», — подчеркнул Крюков.

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