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Врач посоветовал употреблять шоколад людям с диабетом

И даже аргументировал такую позицию
Российский врач Александр Мясников поделился интересной информацией о пользе шоколада. Эксперт отметил, что данный продукт является частью «обязательных полезных продуктов».
Врач посоветовал употреблять шоколад людям с диабетом

Более того, Мясников рассказал, что шоколад не только очень полезен для организма человека, но также его употребление рекомендовано людям с сахарным диабетом.

Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку <...> Шоколад входит в семёрку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком.

Александр Мясников

При этом важно понимать, что речь идёт не обо всех видах продукта. Полезными свойствами обладает только тёмный шоколад, содержание какао в котором не ниже 70%.

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