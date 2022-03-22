Врач посоветовал употреблять шоколад людям с диабетом

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Врач посоветовал употреблять шоколад людям с диабетомИ даже аргументировал такую позицию
Российский врач Александр Мясников поделился интересной информацией о пользе шоколада. Эксперт отметил, что данный продукт является частью «обязательных полезных продуктов».
Более того, Мясников рассказал, что шоколад не только очень полезен для организма человека, но также его употребление рекомендовано людям с сахарным диабетом.
Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку <...> Шоколад входит в семёрку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком.
Александр Мясников
При этом важно понимать, что речь идёт не обо всех видах продукта. Полезными свойствами обладает только тёмный шоколад, содержание какао в котором не ниже 70%.