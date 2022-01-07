Врач посоветовал воздержаться от физических нагрузок привившимся от COVID-19 подросткам

По словам специалистам, им, как и взрослым, первые несколько дней стоит воздерживаться от тяжёлых физических нагрузок. Им стоит пожалеть себя, дав чуть больше энергии иммунной системе и, например, потратив время на отдых.

Напомним, что ранее стало известно о внесении вакцинации от COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Процесс будет добровольным и потребует письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Называется средство, которым будут прививать детей, «Спутник М».