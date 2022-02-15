Врач посоветовала есть булгур для профилактики старческого слабоумия

По словам Чехониной, булгур вырабатывают из пшеницы, но в отличие от манной крупы для производства булгура не используется шлифованное зерно. В силу этого сохраняется внутренняя часть зерна, что и является полезным при употреблении булгура.

Врач отметила, что в оболочке зерна сохраняются витамины группы В. Употребление булгура профилактирует развитие различных сердечно-сосудистых заболеваний: кардиомиопатии, аритмии, гипертонии и других. Но важно ещё и то, что булгур снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

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