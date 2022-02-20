Врач посоветовала есть на завтрак овсянку для сжигания висцерального жира

По словам специалиста, нельзя похудеть в определённых местах, необходимо снижать общий вес. И для успеха в этом поможет, в частности, овсянка на завтрак.

Овсяная каша помогает снижению висцерального жира и «плохого» холестерина, помогает сбросить лишний вес и выравнивает сахар в крови.

«Сбалансированный завтрак помогает снижать вес, потому что запускает метаболизм», — отметила Коулман.

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