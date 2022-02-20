Врач посоветовала есть на завтрак овсянку для сжигания висцерального жира

Наука и технологии
Сегодня в 03:20
1 мин.
Врач посоветовала есть на завтрак овсянку для сжигания висцерального жираИ снижения холестерина
Диетолог из США Джанет Коулман посоветовала есть на завтрак овсяную кашу из-за её полезных свойств, одно из которых — снижение висцерального жира.
По словам специалиста, нельзя похудеть в определённых местах, необходимо снижать общий вес. И для успеха в этом поможет, в частности, овсянка на завтрак.
Овсяная каша помогает снижению висцерального жира и «плохого» холестерина, помогает сбросить лишний вес и выравнивает сахар в крови.
«Сбалансированный завтрак помогает снижать вес, потому что запускает метаболизм», — отметила Коулман.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ФАН