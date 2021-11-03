Врач посоветовала почаще употреблять этот продукт, если у вас слабое сердце

Специалист уточнила, что благодаря содержанию в болгарском перце витаминов Р и С стенки сосудов станут более эластичными, поэтому наиболее благоприятный эффект от этого продукта наблюдается у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.



Нутрициолог предупредила, что перец является представителем пасленовых, в связи с этим стоит отслеживать индивидуальную реакцию каждого человека. Она добавила, что этот продукт стоит исключить из употребления людям с аутоиммунными заболеваниями.