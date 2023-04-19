Наука и технологии
21:57, 19 апреля 2023
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Врач потребовал у Netflix миллион долларов за незаконное использование его фото

И нанесение ему тем самым ущерба

Netflix столкнулась с иском на 1 млн долларов за клевету после использования фотографии жителя Кентукки в документальном фильме «Hatchet Wielding Hitchhiker».

Тейлор Хэйзлвуд, респираторный терапевт в неонатальном отделении интенсивной терапии, подал иск в округе Даллас, Техас. В нём он утверждает, что Netflix использовал его фото из Instagram без его согласия.

Фильм, вышедший в январе, рассказывает о популярности Кэйлеба «Кай» Макгиллвари после того, как он защитил женщину от нападения с помощью топора во время автостопа, и его последующем «падении» после осуждения за убийство адвоката Джозефа Гальфи.

По словам Хэйзлвуда, фотографии с топором были взяты с его личной страницы в Instagram без разрешения и использованы в фильме с аудио, заявляющим «хладнокровный убийца», и подписью «никому нельзя доверять».

Теперь врач требует от Netflix 1 млн долларов компенсации за ущерб, утверждая, что из-за инцидента он испытывает стресс, тревогу и страдает от «постоянного страха потерять будущую работу или отношения из-за того, что люди считают его опасным или ненадежным».

Источник:Variety
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