Врач предостерег мужчин от использования афродизиаков

Нельзя использовать афродизиаки для лечения проблем с потенцией, так как они могут быть неэффективными и даже вредными. Об этом говорит врач Константин Антонов. Он подчёркивает, что многие БАДы и лекарства, которые считаются афродизиаками, часто работают только как плацебо.

Действие таких средств на организм до конца не понятно. Предполагается, что некоторые растительные добавки могут помочь расслабить мышцы, снять психологический стресс и расширить сосуды в области половых органов, что улучшает кровоснабжение и чувствительность.

Однако, врач предупреждает, что афродизиаки могут вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, бессонница и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому, если у вас есть проблемы с либидо или потенцией, важно обратиться к врачу, чтобы выяснить возможные причины и получить соответствующее лечение.